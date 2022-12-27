Правительство Германии одобрило поставки Украине вооружения на 2,24 млрд евро в 2022 году

Правительство Германии одобрило в 2022 году поставки Украине вооружения на 2,24 млрд евро Фото: ru.wikipedia.org

Правительство Германии одобрило в этом году поставки Украине вооружения на сумму 2,24 миллиарда евро, сообщило Минэкономики ФРГ в ответ на запрос депутата фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен.

По информации Der Spiegel, в период с 1 января по 22 декабря 2022 года Киеву были направлены 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, пять реактивных систем залпового огня и одна система противовоздушной обороны Iris-T.

Всего же с начала года Германия одобрила поставки оружия странам на 8,35 миллиарда евро. Так, вооружений на 1,83 миллиарда евро получили Нидерланды, на 863,7 миллиона евро – Соединенные Штаты, на 453 миллиона – Великобритания. Среди других получателей немецкого оружия – Венгрия, Австралия Сингапур и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что Швейцария отклонила запрос Германии разрешить реэкспорт боеприпасов для самоходных установок Gepard на Украину. По информации Reuters, министр экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна не может удовлетворить запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя участвует в международном вооруженном конфликте.

Между тем немецкий журналист Юлиан Репке осудил Германию за отправку Украине пятидесятилетних советских БМП.

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