Берлускони «увидел просвет» в урегулировании конфликта на Украине Фото: REUTERS

В урегулировании конфликта на Украине, вероятно, существует просвет, нужно проводить работу над решением проблемы, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Как заявил политик в интервью газете La Repubblica, «защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями». По мнению лидера партии «Вперед, Италия», нужно «делать и то, и то другое», и власти США это «прекрасно понимают».

«Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим», – призвал Берлускони.

Ранее экс-премьер Италии предложил посадить за стол переговоров лидеров России и Украины и выступить лично посредником. Также по его мнению, Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был завершен, «и чем быстрее, тем лучше». Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, отметил глава государства.