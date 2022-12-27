Глава Минобороны Австрии допустила частичное отключение электричества в ЕС зимой 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предстоящей зимой в странах Евросоюза возможно частичное отключение электричества, считает министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

«Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят», – заявила глава австрийского Минобороны в интервью Die Welt.

Как утверждает Таннер, за кибератаками на энергосистему стран ЕС будет стоять Россия, которая использует их как средство ведения гибридной войны. При этом министр не привела никаких доказательств готовящихся атак.

Напомним, ранее жителей Германии предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предупредила, что в Европе возможен раскол из-за нехватки энергии в связи с происходящими политическими событиями вокруг Украины.