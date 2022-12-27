Путин и Пашинян проводят двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге

Никол Пашинян и Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин и президент Армении Никол Пашинян проводят двустороннюю встречу на неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге во вторник, 27 декабря 2022 года.

В числе тем обсуждения значатся ситуация в Нагорном Карабахе и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Еревана.

Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на саммит и предложил обсудить в первую очередь ситуацию в Лачинском коридоре, в том числе провоз по нему пассажиров и грузов.

"Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты", - уточнил Пашинян.

Напомним, в ходе форума российский лидер признал, что "между государствами-участниками возникают разногласия". В этом году стреляли не только в Карабахе, но и на границе Киргизии и Таджикистана. Впрочем, это не мешает экономической интеграции.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия как никто заинтересована в мире между Арменией и Азербайджаном и недопущении рецидивов.