Слуцкий назвал «дымовой завесой» призыв Кулебы к мирному саммиту в ООН Фото: Евгения ГУСЕВА

Украина до сих пор не готова к переговорам с Россией, несмотря на призыв главы украинского МИД Дмитрия Кулебы провести мирный саммит на площадке ООН, считает глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире. Все Кулебы – дымовая завеса», – заявил парламентарий в беседе с ТАСС.

Как напомнил Слуцкий, именно Киев отказался от переговорного процесса в Стамбуле, вязв курс на эскалацию конфликта. Цели российской военной спецоперации не изменились, добавил депутат.

Кроме того, парламентарий отметил, что Москва на всех уровнях призывала международное сообщество прекратить поставки вооружения Украине. На это руководству ООН следует обратить больше внимания, подчеркнул он.

Напомним, ранее в Кремле заявили о готовности Москвы вести переговоры с Киевом. При этом там отметили, что принцип целей военной операции сохраняется.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был завершен, «и чем быстрее, тем лучше». Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, отметил глава государства.

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