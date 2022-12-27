Российские войска уничтожили четыре украинских гаубицы «Мста-Б» и две артиллерийские установки «Гвоздика» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВС России уничтожили четыре гаубицы «Мста-Б» и две артиллерийские установки «Гвоздика» Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка Донецкой народной республики уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка ДНР и Новогригоровка Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б», – сказал он на брифинге.

Кроме того, за прошедшие сутки российскими войсками были уничтожены две гаубицы Д-20, а средствами противовоздушной обороны сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и Запорожской области, добавил генерал-лейтенант.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении семи украинских беспилотников, а также реактивных снарядов американского производства.

В ЛНР тем временем заявили, что украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и технику.

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