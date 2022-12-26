Российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников Фото: Александр КОЦ

Российские средства ПВО уничтожили за сутки семь украинских беспилотников, а также реактивные снаряды американского производства, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Червоное, Кутейниково, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области», - указывается в сообщении.

В ведомстве отметили, что перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районах Рубежное и Краснореченское ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Байрак в ДНР.

Как сообщал сайт KP.RU, за сутки ВС России на донецком направлении уничтожили более 40 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, российские войска уничтожили ДРГ и минометный расчет украинских войск в районах Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военных.

Также в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта вооружения украинских военных, там находились две машины РСЗО HIMARS, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять Д-30 и три единицы специальной автомобильной техники.

Военные России уничтожили американскую гаубицу M777, из которой ВСУ вели обстрелы жилых кварталов Донецка. Артсистема располагалась в районе населенного пункта Георгиевка.

ВКС ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив таким ударом до 50 военных.