Российские войска уничтожили до 30 украинских боевиков в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении в районе Песчаного в Луганской Народной Республике уничтожено до 30 украинских военнослужащих.

Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что также уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России уничтожили четыре гаубицы «Мста-Б» и две артиллерийские установки «Гвоздика» ВСУ.

Также за прошедшие сутки российские войска уничтожили две гаубицы Д-20, а средствами ПВО сбито три украинских БПЛА в ДНР и Запорожской области.

26 декабря 2022 года Минобороны России сообщило об уничтожении семи украинских беспилотников, а также нескольких реактивных снарядов американского производства.

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и другую технику.

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