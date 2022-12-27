Путин посетит завод «Титан-Полимер» в Псковской области 28 декабря 2022 Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду, 28 декабря, отправится с рабочим визитом в Псковскую область, в ходе которого посетит завод «Титан-Полимер», который производит биаксиально-ориентированные ПЭТ-пленки и полиэстер.

«28 декабря Владимир Путин совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод «Титан-Полимер», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, у российского лидера запланирована встреча с главой региона Михаилом Ведерниковым.

Напомним, на прошлой неделе Путин в рамках своего визита в Тулу провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Кроме того,глава государства посетил Конструкторское бюро имени Шипунова, где ему был продемонстрирован один из образцов современной российской военной техники. Президент поднялся и осмотрел боевую машину.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для спецоперации.