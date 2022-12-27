Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине

Украинский сервис оповещения предупреждает о масштабной тревоге по всей территории страны Фото: REUTERS

По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Об этом информирует украинское издание УНИАН и сервис оповещения о воздушной тревоги.

"По всей Украине объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, агентство призывает всех жителей Украины прятаться в укрытия в срочном порядке.

Последний раз воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

В Харькове на востоке Украины, 26 декабря, произошло несколько взрывов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Он также призвал жителей региона "пребывать в укрытиях".

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