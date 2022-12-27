МВД Украины заявило о повреждении 720 объектов критической инфраструктуры с начала спецоперации

МВД Украины заявило о повреждении 720 объектов критической инфраструктуры с начала российской спецоперации. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Российские высокоточные удары нанесли повреждения 702 объектам критической инфраструктуры Украины, в первую очередь это газопроводы и электроподстанции. Об этом во вторник 27 декабря заявил первый заместитель главы украинского МВД Евгений Енин.

«В целом на данный момент мы имеем информацию более чем о 35 тысячах поврежденных объектов вследствие российских атак», - цитирует РИА Новости выступление Енина в эфире украинского телевидения.

Напомним, с 10 октября Россия наносит удары возмездия по критической инфраструктуре Украины после того, как был совершен теракт на Крымском мосту.

Речь идет об избирательной и гуманной тактике: Россия наносит высокоточные удары по инфраструктуре Украины, стараясь не задеть мирных жителей.

Почему энергосистема Украины еще не разрушена и чего добивается Россия, нанося высокоточные удары, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем замглавы Киевской городской администрации Петр Пантелеев предупредил, что в Киеве ситуация с энергоснабжением все еще остается достаточно сложной, экстренные отключения электроэнергии в украинской столице продолжатся всю зиму.

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