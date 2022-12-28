В Узбекистане расследуют смерть 18 детей от сиропа против ОРВИ

В Узбекистане дети умерли от отравления лекарством от ОРВИ. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Узбекистане расследуют гибель 18 детей от сиропа против ОРВИ. Уголовное дело возбуждено службой государственной безопасности.

Речь идет о препарате «Док-1 Макс», который производит индийская компания Marion Biotech. Эксперты подтвердили, что он стал причиной гибели 18 детей из-за содержания в препарате токсичного вещества этиленгликоля.

(СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело по факту гибели 18 детей из-за индийского препарата против ОРВИ, импортированного компанией Quramax Medical.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств», - цитирует ТАСС сообщение СГБ Узбекистана.

Сообщается, что подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит до 15 лет лишения свободы за нарушение порядка реализации лекарств. Также им вменяют статью о производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, сбыте недоброкачественных либо фальсифицированных лекарств. Также сообщается, что таблетки и сиропы «Док-1 Макс» изъяты из аптек в Узбекистане.

Тем временем четырехлетняя девочка из Бурятии едва не умерла из-за передозировки лекарством от температуры. Родители лечили дочь от гриппа и дали слишком много жаропонижающего.

В августе в Уфе пятеро подростков отравились таблетками, которые они смешали с алкоголем.

Ранее в Минске муж, жена и двое детей отравились ужином с бледными поганками, собранными у дома. Минчанин насобирал ядовитых грибов в микрорайоне Сухарево, а жена приготовила поганки на ужин.

Также сообщалось, что два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma.