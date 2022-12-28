Пользователи Twitter собирают деньги на лечение собаки-мема. Фото: социальные сети.

Пользователи Twitter организовали сбор денег на лечение собаки Кабосу, которая стала всемирно известной благодаря мему Doge. Один из пользователей соцсети предложил хозяйке собаки оплатить все расходы на лечение питомца, пишет gazeta.ru.

Напомним, Кабосу заболела в канун католического Рождества, она перестала есть и пить 24 декабря. Об этом хозяйка собаки сообщила в социальных сетях.

Кабосу – 17-летняя собака породы сиба-ину. В среднем собаки этой породы живут 12-15 лет.

Кабосу не только герой популярного мема, но и символ криптовалюты DOGE. После того, как стало известно о плохом состоянии здоровья собаки, стоимость Dogecoin резко упала. Если c 20 пo 2З дeкaбpя 2022 года наблюдался рост до 13%, то в Poждecтвo 24 декабря цeнa мoнeты дocтиглa лoкaльнoгo днa нa oтмeткe $ 0,07З2.

Напомним, в 2020 году мем «Качок Доге и Чимс» вошел в топ-10 самых популярных мемов по версии пользователей Вконтакте.

Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал виртуальную валюту Dogecoin, символом которой является Кабосу, «народной».