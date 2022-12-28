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НовостиЭкономика28 декабря 2022 2:11

Шведский аналитик Копфер прогнозирует скачок цен на нефть после запрета России на ее продажу по потолку цен

Шведам посоветовали привыкать к более высоким ценам на энергоносители
Мария ПАВЛОВА
Шведский эксперт предсказал увеличение цен на нефть после ответа России на введение Европой ценового потолка.

Шведский эксперт предсказал увеличение цен на нефть после ответа России на введение Европой ценового потолка.

Фото: REUTERS

Цены на нефть в странах, установивших ценовой потолок на российский энергоноситель, значительно вырастут после ответных шагов России. Такой прогноз дал шведский аналитик Кристиан Копфер.

Эксперт посоветовал шведам привыкать к значительно более высоким, чем обычно, ценам.

«Думаю, нам придется продолжить жить со значительно более высокими ценами, чем те, к которым мы привыкли». – сказал он во вторник 27 декабря в интервью телеканалу SVT.

Копфер заявил, что обеспокоен намерением России сократить добычу нефти, отметив, что это может существенно поднять мировые цены.

Напомним, ЕС окончательно утвердил потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Экономист Чирков описал последствия введения потолка цен на российскую нефть здесь на KP.RU.

В ответ на введение потолка цен на нефть вечером 27 декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. В указе сказано, что Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан «ценовой потолок».

А вот как Россия ответила Европе на потолок цен на газ. Ответ России на европейский потолок цен на газ может ударить по прибыли западных компаний.