Путин объяснил отмену визита в Псков плохой погодой Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин объяснил отмену своего визита в Псковскую область. По словам главы государства, он не смог вылететь из Санкт-Петербурга из непогоды.

«Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме», – сказал он, открывая церемонию запуска завода «Титан-Полимер» в Псковской области.

Глава региона Михаил Ведерников в свою очередь пригласил российского лидера посетить Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, которому в следующий году исполнится 550 лет. Путин пообещал совершить визит в Псковскую область в 2023 году, сказав, что «обязательно будет».

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента в Псковскую область отменена из-за погодных условий.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 28 декабря, Путин планировал посетить в регионе церемонию открытия завода «Титан-Полимер».