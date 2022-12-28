NYT: Американские военные помогают ВСУ нацелиться на места запуска российских беспилотников

Американские военные помогают ВСУ нацелиться на места запуска российских беспилотников Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Военные Соединенных Штатов помогают Вооруженным силам Украины наводить цели на места запуска беспилотных летательных аппаратов России, сообщают американские СМИ.

Как пишет The New York Times, для украинских военных это является сложной задачей, поскольку ВС России «перемещают места запуска». Отмечается, что США намерены ускорить развитие технологий раннего предупреждения о прилетах дронов. Это должно повысить шансы Украины сбить беспилотники всеми возможными средствами.

Помощь Украине американские военные оказывают в рамках расширенной программы США по лишению Ирана возможности производить дроны и якобы передавать их Москве, чтобы российские войска потом «использовали их на Украине», сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские военные уничтожили беспилотником «Ланцет» украинский военный катер.

В октябре этого года ВС России применили на Украине несколько сотен отечественных дронов-камикадзе. Речь о беспилотниках «Куб» и «Ланцет».