Премьер Сербии Вучич отозвал сербов от баррикад на границе Косово Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич призвал dkfcnb Косово и Метохии демонтировать баррикады на границе. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

По его словам, Вучич предоставил содержание документов и заявлений, "указал на все то, что мы получим (в соответствии с гарантиями), и попросил наших сербов покинуть баррикады", - сказал Петкович.

Глава канцелярии также отметил, что Сербы выслушали президента Александара Вучича и "неоднократно повторили в ходе разговора, что верят только ему". Вместе с тем он добавил, что народ Сербии "не доверяет" премьеру суверенного Косова Альбину Курти, отрицая независимость региона.

Напомним, Министр обороны суверенной республики Косово Арменд Мехай заявил, что действия Сербии ведут к эскалации ситуации на общей границе с Косово. По его словам, Белград ищет предлог для того, чтобы увеличить "численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств".

Также сегодня, 28 декабря 2022 года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что заявления о деструктивном влиянии России на ситуацию в Косово являются неверными.