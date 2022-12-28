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НовостиВ мире28 декабря 2022 19:09

Вучич призвал Косово и Метохию демонтировать баррикады на границе

Премьер Сербии Вучич отозвал сербов от баррикад на границе Косово
Владимир РОМАНЕНКО
Премьер Сербии Вучич отозвал сербов от баррикад на границе Косово

Премьер Сербии Вучич отозвал сербов от баррикад на границе Косово

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич призвал dkfcnb Косово и Метохии демонтировать баррикады на границе. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

По его словам, Вучич предоставил содержание документов и заявлений, "указал на все то, что мы получим (в соответствии с гарантиями), и попросил наших сербов покинуть баррикады", - сказал Петкович.

Глава канцелярии также отметил, что Сербы выслушали президента Александара Вучича и "неоднократно повторили в ходе разговора, что верят только ему". Вместе с тем он добавил, что народ Сербии "не доверяет" премьеру суверенного Косова Альбину Курти, отрицая независимость региона.

Напомним, Министр обороны суверенной республики Косово Арменд Мехай заявил, что действия Сербии ведут к эскалации ситуации на общей границе с Косово. По его словам, Белград ищет предлог для того, чтобы увеличить "численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств".

Также сегодня, 28 декабря 2022 года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что заявления о деструктивном влиянии России на ситуацию в Косово являются неверными.