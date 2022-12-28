Россия и Турция перешли к этапу практической реализации газового хаба в Черном море

Газовый хаб обеспечит "прозрачное и справедливое ценообразование" на топливном рынке, полагает глава "Газпрома" Алексей Миллер Фото: REUTERS

Россия и Турция преступили к практической реализации проекта создания газового хаба на территории Турции, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

"А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации", - сказал глава "Газпрома".

По его мнению, газовый хаб обеспечит "прозрачное и справедливое ценообразование" на топливном рынке и ускорит темпы развития ниши.

"По долгосрочному прогнозу в ближайшие 20 лет потребление вырастет на 20%. Поэтому, конечно же, мы думаем о будущем, мы думаем о наших новых проектах, мы думаем об энергетической безопасности", - добавил Миллер и вместе с тем отметил стабильную и уверенную работу морских газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Напомним, 19 октября 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимром Путиным о создании газового хаба на территории Турецкой Республики.

Вместе с тем, заместитель председателя правительства России Александр Новак допустил, что в проекте газового хаба в Турции могут принять другие поставщики газа, кроме "Газпрома". По его словам, решения по созданию газового хаба в Турции будут приняты в течение следующего года, добавил вице-премьер.