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НовостиПолитика29 декабря 2022 4:11

Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины утром 29 декабря

В их числе Одесская и Харьковская области
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сигналы воздушной тревоги звучат сразу в нескольких областях Украины

Сигналы воздушной тревоги звучат сразу в нескольких областях Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога ранним утром в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этом информирует сервис по оповещению о воздушных тревогах в Украине.

Сирены сработали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Сумской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Напомним, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что после российских ударов по энергосистеме Украины о полном восстановлении энергетики в Киеве и в других крупных городах речь уже не идет.

Ранее сообщалось, что энергетическая инфраструктура Украины может полностью перестать функционировать к концу 2022 года.