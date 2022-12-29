В России отклонили "формулу мира" Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению руководителя дипломатического ведомства, очевидно, что Киев сам не готов в такому диалогу.

- Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины ...Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем, - сказал Лавров РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что российская сторона не отказывалась от идеи дипломатического решения украинского конфликта.

Напомним, еще в ноябре 2022 года Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине. Также он представил свою "формулу мира" .В частности, должны быть прекращены боевые действия, считает украинский лидер. Позже украинская сторона выступала с инициативой провести "саммит мира" в ООН.

Однако первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что предложенный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, невозможно представить без участия России. По его оценке, скорее мероприятие может пройти без представителей Киева.