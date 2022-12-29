Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины 29 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром 29 декабря воздушная тревога звучит на территории всей Украины. Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Незадолго до этого сирены звучали во всех центральных и восточных регионах Украины.

Также сообщалось, что в четверг, 29 декабря, в шести регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Сумской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказывал, что после российских ударов по энергосистеме Украины о полном восстановлении энергетики в Киеве и в других крупных городах речь уже не идет. Власти пытаются "латать дыры", перенаправляя электроэнергию из одних регионов в другие.