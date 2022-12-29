Лаврова спросили, есть ли в Киеве адекватные политики: вот что ответил дипломат

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, есть ли в Киеве адекватные политики, с которыми Москва могла бы вести переговоры, выстраивать диалог.

Дипломат в беседе с РИА Новости признался, что не уверен в этом, особенно на фоне практики подавления инакомыслия и расправ с несогласными, которая применяется киевским режимом.

"Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики – сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными", - уточнил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства при этом не исключил, что в дальнейшем подобные политики в Киеве все-таки могут появиться. "Поживем – увидим", - заключил Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, в том же интервью Сергей Лавров заявил, что нынешние украинские политики недоговороспособны. По его словам, большинство из них – откровенные русофобы.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что "мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они".