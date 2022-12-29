Рогозин показал, как выглядит после полученного в Донецке ранения

Фото : Дмитрий Рогозин/ВКонтакте

Бывший генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 29 декабря себя на странице Вконтакте опубликовал первое фото после полученного в Донецке ранения и операции по извлечению осколка мины.

- Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца, - написал он в посте.

22 декабря Рогозин был доставлен в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону с ранением позвоночника, которое он получил в результате удара Вооруженных сил Украины по гостинице Донецка.

Ранее в беседе с военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было шесть-семь точных прилетов.

- Ранен. В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался, - рассказывал Рогозин. - Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб.