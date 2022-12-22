Рогозин после ранения в Донецке доставлен в военный госпиталь Ростова-на-Дону

Рогозин доставлен в военный госпиталь Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доставлен в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону с ранением позвоночника, которое он получил в результате удара Вооруженных сил Украины по гостинице Донецка.

Как рассказал РИА Новости его помощник, экс-глава Роскосмоса и еще двое пострадавших были доставлены из Донецка в Ростов-на-Дону, их сейчас осматривают и оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

По словам помощника Рогозина, несколько раненых военных советников до сих пор находятся в больницах Донецкой народной республики в стабильном состоянии, однако пока врачи не разрешают их транспортировать.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что осколок мины, застрявший в позвоночнике экс-главы Роскосмоса, извлечь невозможно.

Ранее в беседе с военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было шесть-семь точных прилетов.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о гибели двух человек при обстреле гостиницы в Донецке, где были ранены Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.