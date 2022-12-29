Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Николаеве 29 декабря 2022

Взрывы фиксируют в Одессе, Николаеве, Харькове и Киеве Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Николаеве утром в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этом сообщают украинские журналисты и региональные власти.

Агентство УНИАН утверждает, что в столице Харьковской области прозвучали сразу два громких хлопка.

Председатель Одесской региональной администрации Максим Марченко заявил, что в областном центре работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Слышны несколько взрывов.

Издание "Страна.ua" информирует о взрывах в Николаеве. Данных о разрушениях объектов инфраструктуры не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, незадолго до этого появились сообщения, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Населению рекомендовали оставаться в укрытиях.

Напомним, воздушная тревога утром в четверг объявлена по всей территории Украины. В некоторых регионах утверждают, что работает ПВО.