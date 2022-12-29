Виталий Кличко предупредил о перебоях со светом после взрывов в Киеве

Жители Киева вновь останутся без света Фото: REUTERS

Глава администрации Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в украинской столице и предупредил население о возможных перебоях с электроэнергией.

Мэр украинской столицы в своем телеграм-канале рекомендовал сделать запас воды и зарядить устройства.

"В Киеве могут быть перебои со светом, - написал Кличко. - Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды".

Как ранее писал сайт KP.RU, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве утром в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этом сообщают украинские журналисты и региональные власти.

Напомним, на прошлой неделе украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения электричества в Киеве продолжаются. В городе стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается уже неделю, так как графики стабилизационных отключений пока не действуют.