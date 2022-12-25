Власти Киева уже неделю не могут наладить подачу электричества в городе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстренные отключения электричества в Киеве продолжаются в городе стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается уже неделю. Об этом говорится в сообщении украинского энергохолдинга ДТЭК.

- В Киеве экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений пока не действуют, - сказано на сайте холдинга.

До этого глава украинской компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в Киеве без света остались около миллиона жителей. А до этого в украиснкой столице без света оставались более 500 тысяч человек.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает сценарий частичной эвакуации жителей Киева из-за ухудшения ситуации с электроснабжением украинской столицы.

Также сайт KP.RU писал, что в ряде регионов Украины энергетическая ситуация близка к катастрофической.

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