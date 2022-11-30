Антон Силуанов заявил, что власти контролируют инфляцию в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство финансов России держит под контролем инфляцию в стране, осуществляемые на рынке заимствования не влияют на ее динамику, об этом сообщил журналистам глава минфина Антон Силуанов.

"Мы контролируем инфляцию, и то, что сейчас мы осуществляем заимствования на рынке, не влияет на рост и динамику изменения цен. Поэтому у нас все под контролем", - отметил Силуанов, освещая вопрос, не разгонят ли заимствования инфляцию.

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