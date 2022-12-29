Володин заявил, что экономика и политическая система России выстояли под напором санкций

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские экономика и политическая система выстояли под напором санкций Запада, вопреки прогнозам о "крахе", зашкаливающей инфляции, резкому падению рубля и ВВП. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в четверг, 29 декабря 2022 года.

"Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим Президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, государство не только исполнило все социальные обязательства, но и поставило рекорд по минимальному уровню безработицы за всю историю – 3,7%.

Спикер нижней палаты российского парламента также обратил внимание, что инфляция в России в итоге оказалась ниже, чем во многих странах, которые ввели против нас санкции.

Так, с куда большим ростом цен столкнулись жители Венгрии (23,1%), Латвии (21,7%), Эстонии и Литвы (по 21,4%), а также Чехии (17,2%), Польши (16,1%), уточнил Володин.

Политик выразил уверенность, что следующий год станет годом развития России.

Напомним, совет ЕС утвердил новый девятый пакет санкционных ограничений в отношении России. Ограничения направлены "на усиление давления на РФ и ее правительство". Очередные санкции являются ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине, уточняется в заявлении.

Как ранее писал сайт KP.RU, инфляция на Украине в октябре этого года составила порядка 26%, а к концу года она может вырасти до 28%. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.