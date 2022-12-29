Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином 30 декабря 2022

Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином в пятницу, 30 декабря Фото: EAST NEWS

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по закрытой видеосвязи в пятницу, 30 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь, между главами государств есть закрытая связь», – сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

По словам Пескова, политики обсудят в первую очередь российско-китайские отношения. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Представитель Кремля уверен, что Путин и Си Цзиньпин рассмотрят эти проблемы «в духе настоящего стратегического партнерства».

Напомним, ранее стало известно, что Кремль готовит переговоры президента России с председатель КНР.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время своего визита в Китай передал Си Цзиньпину послание от президента России, где отмечался беспрецедентный уровень диалога, а также кооперации двух стран.

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