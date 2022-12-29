Россия побеждает в радиоэлектронной борьбе Фото: Кадр видео

Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине, успешно выводя из строя беспилотные летательные аппараты противника (БПЛА). Об этом заявил китайский журналист Габриэль Онрада в статье для издания Asia Times.

Автор ссылается на отчет британского Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому уже к лету российские войска уничтожили 90% беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это вынуждает Киев просить дополнительные поставки БПЛА.

Ситуация для Киева усугубляется тем, что в условиях дефицита дронов "слепнет" артиллерия – ее стало гораздо сложнее наводить на цель. Это провоцирует высокий расход боеприпасов и новые запросы в Вашингтон и Брюссель на военную помощь в виде снарядов, что "подрывает стратегическое терпение США и НАТО в снабжении Украины", говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты пришли к выводам, что Россия и КНР одержали убедительную победу в борьбе с санкциями США. В качестве примера названы наиболее "убедительные" ответы двух стран на санкционную политику Вашингтона.

Напомним, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение, что Россия победит в конфликте на Украине летом 2023 года. Он считает, что ни о каких переговорах до этого времени "не будет идти и речи".