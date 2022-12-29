Силуанов ожидает снижения ВВП России по итогам года на 2,7% Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Сокращение валового внутреннего продукта России по итогам этого года составит 2,7%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год», – сказал глава Минфина РФ в эфире телеканала «Россия 24».

По прогнозам ведомства, в 2023 году снижение ВВП продолжится. Силуанов заверил, что российская экономика окажется в «небольшом минусе». Вместе с тем правительство России будет делать все, чтобы в следующем году выйти на положительные тренды, отметил он.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что снижение ВВП страны с начала года составило всего 2% вопреки негативным прогнозам многих экспертов и западных аналитиков.

В свою очередь вице-премьер Андрей Белоусов высказал мнение, что следующий год будет для экономики Росси гораздо легче, чем 2022. По его мнению, экономика РФ вряд ли достигнет роста ВВП в 3% – прогнозируется «примерно минус 1%, чуть меньше».