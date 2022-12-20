"Транснефть" получила заявки на поставку нефти по потоку "Дружба" от Польши и Германии на 2023 год

Польша подала заявку на подачу 3 млн тонн нефти в 2023 году, уточнили в "Транснефть" Фото: REUTERS

"Транснефть" приняла заявки на подачу нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на 2023 год. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава российской компании Николай Токарев. "Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год 3 миллиона тонн дайте нам". И на декабрь - 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку", - сказал Токарев.

Ранее сообщалось, что утечка нефти на польском участке нефтепровода "Дружба" не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию. Такое заявление сделал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

Андронов 13 октября уточнил, что "Транснефть" поставляет нефть в Польшу, а позже уже польский оператор осуществляет поставки в Германию, а на уточняющий вопрос о сохранении плановых объемов поставок и в Польшу, и в Германию, он ответил утвердительно.

Позднее, 3 декабря 2022 года, Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель.