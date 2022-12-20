Макрон заявил о новых поставках систем ПВО на Украину в начале 2023 года Фото: REUTERS

Франция поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale, планирует в начале следующего года доставить новую партию оружия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

«За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали», - сказал Макрон.

Он уточнил, что вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, запланированные на первый квартал 2023 года.

Макрон сказал, что среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет взять из числа заказанных Данией. Он не уточнил, о каком количестве установок идет речь, добавив, что этот вопрос еще на стадии согласования.

Как сообщал сайт KP.RU, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал "законные военные цели" России в противостоянии с Украиной и провел параллель между обычаями войны и международными конвенциями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что противоракетные комплексы Patriot станут законной целью российских войск в случае доставки их из США на Украину.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что цель, объявленная на Украине, не спасти демократию на Украине, а нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить Россию.

Президент России Владимир Путин заявлял, что не сомневается, что цели и задачи специальной военной операции Москвы на Украине будут выполнены.

24 февраля 2022 года российский президент выступил с видеообращением к гражданам России, заявив, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.