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НовостиЗвезды29 декабря 2022 16:10

Названа причина смерти Эдуарда Артемьева, легендарного композитора

Причиной смерти композитора Эдуарда Артемьева стали осложнения от бактериальной пневмонии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Причиной смерти композитора Эдуарда Артемьева стали осложнения от бактериальной пневмонии

Причиной смерти композитора Эдуарда Артемьева стали осложнения от бактериальной пневмонии

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Причиной смерти знаменитого композитора Эдуарда Артемьева стали осложнения от бактериальной пневмонии.

Как писал сайт KP.RU, о смерти Эдуарда Артемьева сообщил его сын Артемий Артемьев в четверг, 29 декабря. Советский и российский композитор ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В начале декабря 2022 года Эдуарда Артемьева госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией в состоянии средней тяжести. Уточнялось, что такая ситуация осложняется многочисленными хроническими заболеваниями сердца. Как сообщалось, у композитора был порок сердца и сердечная недостаточность. Сын артиста позже рассказал, что его отец перевели в реанимационное отделение из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Эдуард Артемьев был широко известен как автор музыки для фильмов Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, а также Андрея Кончаловского.