Причиной смерти композитора Эдуарда Артемьева стали осложнения от бактериальной пневмонии Фото: Иван ПРОХОРОВ

Причиной смерти знаменитого композитора Эдуарда Артемьева стали осложнения от бактериальной пневмонии.

Как писал сайт KP.RU, о смерти Эдуарда Артемьева сообщил его сын Артемий Артемьев в четверг, 29 декабря. Советский и российский композитор ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В начале декабря 2022 года Эдуарда Артемьева госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией в состоянии средней тяжести. Уточнялось, что такая ситуация осложняется многочисленными хроническими заболеваниями сердца. Как сообщалось, у композитора был порок сердца и сердечная недостаточность. Сын артиста позже рассказал, что его отец перевели в реанимационное отделение из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Эдуард Артемьев был широко известен как автор музыки для фильмов Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, а также Андрея Кончаловского.