Кадыров анонсировал второй и более жесткий этап операции «Возмездие» на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 29 декабря, заявил о том, что прошедшая в конце октября этого года на Украине специальная отдельная операция «Возмездие» была только первым этапом, анонсировав второй и более жесткий этап этой операции.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», - заявил глава Чечни в ходе прямой линии.

Как писал сайт KP.RU, Кадыров также заявил, что в конце специальной военной операции российские войска поднимут флаг победы в Киеве.

Напомним, во вторник, 27 декабря, Кадыров заявил, что украинское командование не успевает как следует обучить своих новобранцев, а также восполняет огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподготовленными бойцами. По его словам, в таких условиях потери ВСУ становятся все больше, а число желающих оказывать сопротивление российским военным уменьшается.