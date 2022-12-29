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НовостиПолитика29 декабря 2022 16:25

Кадыров анонсировал второй и более жесткий этап операции «Возмездие» на Украине

Глава Чечни заявил, что в октябре 2022 года был только первый этап
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кадыров анонсировал второй и более жесткий этап операции «Возмездие» на Украине

Кадыров анонсировал второй и более жесткий этап операции «Возмездие» на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 29 декабря, заявил о том, что прошедшая в конце октября этого года на Украине специальная отдельная операция «Возмездие» была только первым этапом, анонсировав второй и более жесткий этап этой операции.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», - заявил глава Чечни в ходе прямой линии.

Как писал сайт KP.RU, Кадыров также заявил, что в конце специальной военной операции российские войска поднимут флаг победы в Киеве.

Напомним, во вторник, 27 декабря, Кадыров заявил, что украинское командование не успевает как следует обучить своих новобранцев, а также восполняет огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподготовленными бойцами. По его словам, в таких условиях потери ВСУ становятся все больше, а число желающих оказывать сопротивление российским военным уменьшается.