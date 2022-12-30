На Украине вновь объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром 30 декабря на Украине вновь раздались звуки сирен. Воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

29 декабря воздушная тревога звучала на территории всей Украины. А незадолго до этого сирены звучали во всех центральных и восточных регионах Украины.

Также сайт KP.RU писал, что в шести регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Сумской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Запорожской и Херсонской областей. местные власти рекомендовали гражданам стараться не покидать укрытий ради безопасности.