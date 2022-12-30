Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ за неделю потеряли в Донбассе около 20 офицеров. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе украинские войска за неделю потеряли десятки офицеров.

- За эту неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса (Народной милиции ЛНР) уничтожено порядка 20 украинских офицеров, - рассказал он РИА Новости.

Также он уточнил, что больше всего потерь Киев понес при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово - Кременная на севере Республики.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Росси уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении. Также они ликвидировали один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Кроме того, 23 декабря российская авиация уничтожила более 80 украинских военнослужащих и технику, нанеся удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска.