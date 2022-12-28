Российские войска уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Росси уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей», – сказал он на брифинге.

Кроме того, российские войска в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР уничтожили две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70 производства Германии. Как отметил генерал-лейтенант, из них ВСУ вели обстрелы жилых кварталов Донецка.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили об уничтожении 60 военных и нескольких БМП Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. за день до этого ВС России уничтожили на Донецком направлении более 80 военных ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Тем временем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 170 человек при попытке штурма на западной границе Луганской народной республики.