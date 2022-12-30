Воздушная тревога объявлена в Киеве 30 декабря Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в столице Украины – Киеве. Об этом свидетельствует официальный ресурс для оповещения населения Украины.

Как сообщал сайт KP.RU, утром 30 декабря звуки сирен о воздушной тревоге раздавались в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

29 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась на территории всей Украины. Немного ранее сигналы тревоги звучали в центральных и восточных регионах Украины.

В начале декабря 2022 года издание Newsweek заявляло, что энергетическая инфраструктура Украины может полностью перестать функционировать к концу 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что данные удары наносятся в ответ на откровенно враждебные и террористические действия киевского националистического режима: в частности, речь идет о теракте на Крымском мосту, а также о регулярных обстрелах приграничных регионов России и попытках атак на военные и гражданские объекты, находящиеся в других субъектах Российской Федерации.