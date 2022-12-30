Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Сайт оповещения о воздушной тревоге сообщает о сигнале по всей территории Украины Фото: REUTERS

30 декабря 2022 года объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта по оповещению о воздушной тревоге, а также информацию распространяют украинские СМИ.

"Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Не игнорируйте сигналы", - пишет издание УНИАН.

Ранее ресурс оповещения предупреждал только о тревоге в Киеве. А вместе с тем ряд областей Украины также было направлено предупреждение и рекомендации пройти в укрытие.

Напомним, сайт KP.RU писал утром 30 декабря, что звуки сирен о воздушной тревоге раздавались в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

29 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась на территории всей Украины. Немного ранее сигналы тревоги звучали в центральных и восточных регионах Украины.