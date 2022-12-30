Российские ПВО за сутки уничтожили 15 украинских дронов и сбили 8 снарядов HIMARS и «Ураган» Фото: Александр КОЦ

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных дрона Ту-141 «Стриж» и один Bayraktar, об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами ПВО сбиты шесть ударных БПЛА, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата «Стриж», - сказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских БПЛА, а также один БПЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в районе города Очаков Николаевской области».

Также подчеркивается, что за сутки российская ПВО сбила 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР, а также одну противорадарную ракету HARM в районе Горловки в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, 30 декабря Минобороны России сообщало, что на Купянском направлении в ходе артиллерийских ударов за сутки уничтожено до 60 украинских военных и три бронемашины, а на Краснолиманском направлении в районе Ямполовки ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

29 декабря 2022 года Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ОПК Украины. Как отмечалось, что все объекты были поражены.

В ведомстве уточнили, что в результате ударов российских военных было остановлено производство и ремонт военной техники ВСУ и боеприпасов, а поставленное для украинских войск иностранное вооружение было заблокировано в тыловых районах.

Кроме того, 30 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Ранее ресурс оповещения предупреждал только о тревоге в Киеве. А вместе с тем ряд областей Украины также было направлено предупреждение и рекомендации пройти в укрытие.