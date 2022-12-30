TAC: у Киева появился новый «покровитель» на Западе Фото: REUTERS

Международная инвестиционная компания BlackRock займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, но ее услуги оплатят простые американцы, об этом написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

«Все это бесит. С уверенностью можно сказать, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции», - возмутился Девлин.

Он подчеркнул, что «расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке» будет «Вашингтон, но деньгами американских налогоплательщиков».

Автор статьи отметил, что стороны заключили меморандум о взаимопонимании, по которому BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны.

Как писал сайт KP.RU, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что макрофинансовая программа для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро утверждена главами государств и правительств Евросоюза.

Французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за поддержки Украины на фоне проблем в собственной стране.

28 декабря 2022 года бывший американский подполковник Дэниел Дэвис сообщил, что помощь США для Украины можно назвать бессмысленной и незначительной. Он отметил, что небольшие объемы поставок зенитных ракетных систем Patriot не позволят раскрыть эффективность этих систем ПВО. Одной батареи ЗРК Patriot будет мало даже для защиты только одного Киева.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что целью операции является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.