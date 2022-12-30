Экономику Германии ожидает тяжелый 2023 год

Das Erste: в 2023 году большинство немецких предприятий ожидает спад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая экономика смотрит в 2023 год с пессимизмом, об этом сообщило издание Das Erste.

В репортаже отмечается, что «большинство промышленных объединений ожидает спада производства из-за высоких расходов на электричество и недостатка квалифицированной рабочей силы».

Также подчеркивается, что строительная отрасль, которая год назад еще процветала, сейчас страдает от взрывного роста расходов и повысившихся процентов по кредитам.

Директор Института германской экономики Михаэль Хютер заявил, что «в целом, у нас повсюду не хватает квалифицированных специалистов. Привлечь новую рабочую силу сейчас крайне дорого, и потому работодатели держатся за сотрудников».

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года по данным Федерального статистического ведомства в Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет. Как отмечалось, главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43%. Указывалось, что в сравнении с прошлым годом в октябре 2022 года инфляция составила 10,4 процента.

Ранее в мае 2022 года президент России Владимир Путин называл экономическим самоубийством политику западных стран в сфере энергетики. Он подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами. Кардинально изменить ситуацию не удастся и это может подорвать промышленность на Западе - эти процессы теперь будут ускоряться.