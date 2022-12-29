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НовостиПолитика29 декабря 2022 9:38

Власти Одессы установили на месте памятника Екатерине II флаг Украины

Монумент был демонтирован накануне
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Одессы установили на месте памятника Екатерине II флаг Украины

Власти Одессы установили на месте памятника Екатерине II флаг Украины

Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Власти Одессы установили на месте демонтированного памятника «Основателям Одессы» флаг Украины, сообщил советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором видно, что на постаменте, где раньше был памятник Екатерине II, теперь установлен флаг Украины.

Напомним, в среду, 28 декабря, в Одессе приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Екатерининская площадь, на которой был установлен памятник «Основателям Одессы», была перекрыта.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября Городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятников «Основателям Одессы» и полководцу Александру Суворову. За демонтаж памятника Екатерине II высказались 43 депутата, один не голосовал, тех, кто был против или воздержался не было. Аналогично прошло голосование за демонтаж памятника Александру Суворову.

В администрации Одессы заявляли, что памятник Екатерине II не представляет художественной ценности. Остальные четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» планировалось вернуть в музей.