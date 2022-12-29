Власти Одессы установили на месте памятника Екатерине II флаг Украины Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Власти Одессы установили на месте демонтированного памятника «Основателям Одессы» флаг Украины, сообщил советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором видно, что на постаменте, где раньше был памятник Екатерине II, теперь установлен флаг Украины.

Напомним, в среду, 28 декабря, в Одессе приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Екатерининская площадь, на которой был установлен памятник «Основателям Одессы», была перекрыта.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября Городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятников «Основателям Одессы» и полководцу Александру Суворову. За демонтаж памятника Екатерине II высказались 43 депутата, один не голосовал, тех, кто был против или воздержался не было. Аналогично прошло голосование за демонтаж памятника Александру Суворову.

В администрации Одессы заявляли, что памятник Екатерине II не представляет художественной ценности. Остальные четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» планировалось вернуть в музей.