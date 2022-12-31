Американская военная база вблизи нефтяного месторождения в Сирии подверглась обстрелу

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Фото: REUTERS

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу в пятницу 31 декабря. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

Речь идет о базе США, расположенной в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, неподалеку от нефтяного месторождения Эль-Омар. Сообщается, что по базе было выпущено несколько ракет. Информации о последствиях обстрела не сообщается.

Напомним, в октябре 2022 года военная база США и западной коалиции в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Сообщалось, что ракета упала внутрь комплекса. При этом никто из находившихся на базе не был ранен или убит, объекты и оборудование также не пострадали.

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