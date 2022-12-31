Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи

Путин и Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу 30 декабря. Стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

Сообщается, что видеоконференция Путина и Си Цзиньпина по итогам года стала хорошей традицией в отношениях лидеров двух стран.

Владимир Путин, в частности, отметил, что координация Москвы и Пекина на международной арене служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Си Цзиньпин отметил «зрелость и стрессоустойчивость» китайско-российского партнёрства и стратегического взаимодействия.

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай высоко ценит, что Россия не отказывается от мирного урегулирования конфликта на Украине. Председатель КНР заявил о намерении Пекина придерживаться объективной и справедливой позиции в вопросе украинского кризиса.

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