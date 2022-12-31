Почти 2000 военных привлекут к обеспечению противовоздушной обороны Москвы в новогоднюю ночь

В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих будут обеспечивать противовоздушную оборону Москвы в новогоднюю ночь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обеспечивать безопасность российской столицы в новогоднюю ночь будут почти 2 тысячи военнослужащих системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом в субботу 31 декабря сообщили в Минобороны Российской Федерации.

«Более 1 800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Также сообщается, что всего в новогодние каникулы на боевом дежурстве будут находиться около 20 тысяч военнослужащих объединения противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что Красную площадь закроют вечером 31 декабря на всю Новогоднюю ночь. Доступ также будет ограничен на площадь Революции и Манежную площадь.

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