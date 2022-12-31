Французский политик Асселино назвал украинский закон о печати противоречащим евросвободе

Во Франции раскритиковали Зеленского за драконовский закон о СМИ. Фото: REUTERS

Закон о печати, который был принят недавно на Украине, противоречит свободе слова в европейском понимании этого термина и способствует укреплению нацистской диктатуры. Об этом заявил французский политики Франсуа Асселино.

«Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру», - написал Асселино, комментируя украинский закон о СМИ.

Политик добавил, что европейская федерация журналистов также возмущена изменениями в украинском законодательстве, касающимися медиа, и отмечают, что новый закон «содержит многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям», цитирует пост Асселино в Twitter РИА Новости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 декабря, подписал закон «О медиа», который усиливает контроль государства над СМИ, а также вводит запрет на позитивное освещение действий России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинский закон «О медиа» легитимацией произвола в отношении СМИ.