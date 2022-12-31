На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремело в субботу, 31 декабря, нескольких областях Украины, сообщаю местные СМИ.

По информации «Страна.ua», системы противовоздушной обороны работали в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. До этого воздушная тревога прозвучала во всех регионах Украины, в том числе на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, на этой неделе в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Журналисты утверждали, что там работала система противовоздушной обороны, при этом с уточнением об отсутствии официального подтверждения данной информации.

Ранее директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что российские военные начали использовать новую тактику при нанесении ракетных ударов по украинской критической инфраструктуре и объектам ПВО. По словам эксперта, российские военные перед тем, как нанести удар крылатыми ракетами, использовали ракеты-имитаторы воздушных целей с линзами Люнеберга и начали основную фазу атаки после того, как украинские ПВО израсходовали ракеты на ложные цели.